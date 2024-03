JPP questiona se Albuquerque já requereu o levantamento da imunidade

Na semana em que o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa recupera o poder de dissolver a Assembleia Legislativa da Madeira, após decorridos seis meses desde as eleições regionais de 24 de Setembro, o Juntos Pelo Povo considera "relevante questionar" se Miguel Albuquerque já requereu o levantamento da imunidade.

"As acções e as atitudes de desprendimento do materialismo proteccionista, sobretudo nesta semana de reflexão pascal, são manifestamente essenciais à ética republicana e aos valores democráticos. Neste capítulo, questiona-se se Albuquerque, independentemente da sua situação de arguido, já requereu ou ainda vai requerer o levantamento da sua imunidade? Quem não deve não teme!", diz o partido, num comunicado à imprensa.

O JPP recorda que "as famílias e as empresas madeirenses encontram-se numa situação de instabilidade e de dificuldades mediante a irresponsabilidade do PSD e do CDS em terem recusado discutir prioritariamente o Orçamento Regional para 2024, adiando a resolução dos problemas aos madeirenses. Ter colocado à frente os interesses partidários, e de um pequeno grupo que vive à custa da manjedoura do Orçamento Regional, em detrimento dos interesses da Madeira não pode ser esquecido e muito menos responsabilizado com afinco".

O partido afirma que a "situação de desnorte" do presidente demissionário do Governo Regional é "tão caricata que na última semana veio imputar, em entrevista à RTP, responsabilidades ao JPP por ter apresentado uma moção de censura, o que é manifestamente uma mentira descarada".

"Obviamente que, como partido regional, autonómico e na defesa dos interesses dos madeirenses, o JPP foi coerente e defendeu a aprovação do Orçamento, e não a apresentação de joguetes de secretaria", conclui.