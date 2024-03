'Março Mês da Protecção Civil' terá grande exercício no Pináculo

No âmbito do 'Março Mês da Protecção Civil', presentemente a decorrer e organizado pelo Serviço Municipal de Protecção Civil (SMPC) e a Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, acontece, neste domingo, o exercício/simulacro 'Canavial 2024', no Pináculo, São Gonçalo, das 9 às 12 horas, em que se objectiva o treino estruturado de procedimentos operacionais com cenário previamente definido e simular a intervenção num cenário operacional o mais próximo possível a um acidente real.

Neste exercício, o cenário será a colisão entre um veículo ligeiro de passageiros e um pesado de transportes públicos, com capotamento lateral de pesado e lateral consecutivo do ligeiro, existindo vítimas mortais e feridos.

Deste modo, as forças intervenientes efetuarão a Triagem START, montagem de um posto de comando evolutivo, culminado com a implementação de três células: operações, informações e logística, montagem de um posto médico avançado e extração e evacuação de sinistrados para o hospital.

Refira-se que, neste exercício, participam a Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, Voluntários Madeirenses, Cruz Vermelha, EMIR, Serviço Municipal de Protecção Civil, Comando Regional de Operações de Socorro, PSP.

No exercício, serão utilizados meios aéreos (drones) para reconhecimento visual, isto concomitantemente com o presencial, com recurso a equipas de socorro em montanha e terrestres, estas últimas transportadas, por via marítima, para o teatro de operações, e que recorrem a binómios cinotécnicos.

O programa 'Março Mês da Protecção Civil' terá continuação, em Abril, com a realização de uma jornada de sensibilização 'Jornadas Técnicas Risco, Liderança e Turismo Seguro', a 5 e 6 de Abril no Colégio dos Jesuítas, entre as 9 e as 17 horas.

Destaque-se ainda que, a 6, haverá uma componente prática em que os participantes estarão divididos entre o Colégio dos Jesuítas e o Parque Ecológico do Funchal.

O término do programa do mês da Protecção Civil realiza-se com a apresentação do Projecto de Jogos Digitais do SMPC Funchal, a 12 de Abril, na Escola EB1/PE Ribeiro Domingos Dias.