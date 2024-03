Colisão na VR1 sobre o tabuleiro da ponte dos Socorridos

Duas viaturas ligeiras protagonizaram acidente ocorrido esta manhã na Via Rápida, no sentido Machico – Ribeira Brava, mais precisamente sobre o tabuleiro do viaduto dos Socorridos.

Da colisão terá resultado, aparentemente, apenas danos materiais. O piso molhado poderá contribuído para o choque. Por ser domingo, o acidente não implicou constrangimentos na fluidez do (pouco) trânsito.