Despistou-se na VR1 na ‘subida de Santa Rita’

Apesar do ‘pouco’ trânsito habitual ao domingo de manhã, as primeiras do dia têm sido acidentadas na Via Rápida (VR1), particularmente no troço entre Câmara de Lobos e São Martinho, palco de dois acidentes, apenas com danos materiais.

Além do ‘toque’ entre dois ligeiros sobre o tabuleiro da Ponte dos Socorridos, agora no sentido Ribeira Brava - Machico, na ‘subida de Santa Rita’, em São Martinho ocorreu despiste, envolvendo pelo menos uma viatura, que acabou por ficar atravessada praticamente em ‘contra-mão’.