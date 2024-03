Percursos do Rabaçal passarão a ser pagos a partir de 2025

Os percursos do Rabaçal passarão a ser pagos a partir do próximo ano. O custo base será fixado nos 2 euros e os madeirenses ficarão isentos.

A par destes, também o percurso dos Balcões, como já havia sido tornado público, passará a ser taxado, a mesma forma que o acesso ao Pico do Areeiro, independentemente de percorrer ou não o trilho que liga ao Pico Ruivo.

Haverá descontos para grupos ou famílias.

Rafaela Fernandes, que falava esta manhã na conferência Ecos Machico, aponta esta cobrança como uma forma de minimizar os impactos da sobrecarga humana que tem sido sentida em muitos destes locais.

Também o percurso da Ponta de São Lourenço sofrerá um aumento da tarifa, que actualmente é de um euro, passando a ser cobrado o mesmo valor que será aplicado no Rabaçal e nos Balcões.

A secretária regional de Agricultura e Ambiente destacou a criação de novas zona de estacionamento para aliviar a pressão nos pontos turísticos mais procurados, estando em equação a imposição de limites diários, entre outras estratégias para melhorar a experiência do visitante.

A governante apontou as reuniões que têm sido realizadas com vários parceiros, nomeadamente as diferentes mesas da ACIF do sector do Turismo.