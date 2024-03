Ruth Marlene e Iran Costa actuam na Ribeira Brava

As condições meteorológicas adversas, que se fizeram sentir ontem à noite, motivaram o adiamento dos concertos da cantora nacional Ruth Marlene e do artista madeirense João Vinagre para hoje.

Ruth Marlene - intérprete de ‘A Moda do Pisca Pisca’, ‘Coisinha Sexy’ e ‘Queres é Festa’ - sobe ao palco às 16h00 e João Vinagre às 15h00. Ambos os espectáculos estão inseridos nas comemorações do 562.º aniversário da freguesia da Ribeira Brava.

Mas há mais. Também hoje, o público terá a oportunidade de ver a actuação de Iran Costa, cantor brasileiro radicado em Portugal, que tem concerto marcado para as 22h00.

‘O Bicho’, ‘Pimpolho’ e ‘É o Tchan’ são alguns dos sucessos do artista que, com certeza, farão parte do alinhamento deste espectáculo, que ao contrário de Ruth Marlene não sofreu nenhuma alteração devido ao mau tempo que se tem feito sentir na Madeira.

Além de Iran Costa, o evento comemorativo do 562.º aniversário da freguesia da Ribeira Brava conta ainda com as actuações de Júlia Ochoa às 20h00 e de Sara Aleixo às 21h00.

Por aquele palco também já passou a cantora nacional Rosinha, conhecida por interpretar temas ‘picantes’, acompanhada pelo seu acordeão. ‘Eu Descasco-lhe a Banana’ ‘Fica Sempre no Coador’ são alguns desses exemplos. A artista actuou no passado dia 21 de Março, quinta-feira. Também nesse dia realizou-se a sessão solene alusiva ao 562.º aniversário da freguesia da Ribeira Brava, desta feita na escola de São João.

09h00 às 10h00: ‘IV UMA Corrida Pela Vida’, no concelho do Funchal;

10h30: Domingo de Ramos: Missa e Benção dos Ramos (presidida por D. Nuno Brás), na Igreja do Colégio, seguida de procissão até á Igreja da Sé;

13h00: CDU organiza almoço/comício no Funchal, no estacionamento junto ao Hotel do Carmo - Travessa do Rego;

15h00: O portosantense defronta o Dumiense para o Campeonato de Portugal, no Estádio de Câmara de Lobos;

15h00: O Marítimo B joga contra o Mirandela para o Campeonato de Portugal, no Centro Desportivo da Madeira - Ribeira Brava;

15h00: A AD Camacha defronta o Vilar Perdizes para o Campeonato de Portugal, no Complexo Desportivo da Camacha;

16h00: Actuação de Cristina Barbosa - Concerto de Tributo aos ABBA, no Forúm Machico.

Principais acontecimentos registados no dia 24 de Março, Dia Mundial de Luta Contra a Tuberculose, Dia do Estudante, Dia do Escanção e Dia Internacional pelo Direito à Verdade no que diz respeito à Violação dos Direitos Humanos e à Dignidade das Vítimas:

1759 - É fundada a Real Fábrica de Chapéus de Pombal, na Quinta da Gramela.

1764 - Reorganização dos Armazéns da Tenência e da Fábrica de Armas de Guerra, com a criação do Arsenal Real do Exército.

1783 - A Espanha reconhece a independência dos Estados Unidos da América.

1787 - William Beckford, milionário inglês, chega a Lisboa. Reunirá as memórias do país em "Viagem a Portugal"

1853 - Morre o arquiteto, pintor e desenhador português José Pedro Monteiro, primeiro Prémio da Exposição Internacional de Londres, em 1845.

1882 - Robert Koch, bacteriologista alemão, isola a bactéria da tuberculose, chamada bacilo de Koch.

1885 - É aprovado o segundo Acto Adicional à Carta Constitucional, estabelecendo mais 50 pares eletivos.

1905 -- Morre, aos 77 anos, o romancista francês Jules Verne, autor de "20 Mil Léguas Submarinas" e "Volta ao Mundo em 80 Dias".

1921 -- Morre, com 74 anos, a escritora e pedagoga portuguesa Maria Amália Vaz de Carvalho.

1929 - O Partido Fascista de Mussolini vence as eleições em Itália.

1934 - O Presidente norte-americano, Franklin D. Roosevelt, assina a resolução que garante a independência das Filipinas, em 1945.

1942 - Holocausto. Começa a deportação dos judeus da Checoslováquia para o campo de extermínio nazi de Auschwitz.

1944 - O Presidente norte-americano, Franklin D. Roosevelt, condena "os crimes contra a humanidade" da Alemanha de Hitler. A expressão "crimes contra a humanidade" surge pela primeira vez num contexto jurídico.

1962 -- É instituído o Dia Nacional do Estudante. A polícia de choque invade a Cidade Universitária. Os estudantes reagem com luto académico.

1963 -- Morre, com 66 anos, o maestro Pedro de Freitas Branco, criador e diretor da Orquestra Sinfónica da Emissora Nacional. Vencedor de vários prémios internacionais, um dos melhores regentes do século XX.

1965 -- Manifestantes da terceira marcha de Selma a Montgomery (Alabama), iniciada 16 de março, alcançam Montgomery.

1974 - Última reunião clandestina da Comissão Coordenadora do Movimento dos Oficiais das Forças Armadas. É decidido o derrube do regime num golpe de Estado a concretizar entre 20 e 29 de abril.

1976 - Golpe de estado na Argentina impõe a ditadura militar do general Jorge Videla.

- Morre, aos 88 anos, o marechal britânico Bernard Law Montgomery, herói da vitória aliada no norte de África, na II Guerra Mundial.

1977 -- Morre, com 82 anos, Joaquim Frederico de Brito, Britinho, poeta e compositor popular.

- Morre, com 77 aos, o escritor Mário José Domingues.

1980 - O arcebispo de El Salvador, Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, Dom Óscar Romero, é assassinado. Tinha 62 anos

1986 -- Morre, com 79 anos, Teófilo Carvalho dos Santos, antigo presidente da Assembleia da República e membro fundador do Partido Socialista.

1987 - É adjudicada a construção da Ponte sobre o Guadiana, no Algarve, no valor de 10,5 milhões de euros (2,1 milhões de contos).

1989 - O Governo português concede 79 alvarás de rádio, concretizando a liberalização do espectro radiofónico.

- O petroleiro Exxon Valdez perde perto de 50 mil toneladas de petróleo ao largo da costa do Alaska.

1993 -- Lançamento da revista Visão, nova aposta editorial da Projornal, em parceria com os suiços da Edipresse, que sucede ao semanário O Jornal.

1995 -- Assinatura do contrato de concessão da ponte Vasco da Gama, em Alcochete.

1997 - O filme "O Paciente Inglês", de Anthony Minghella, recebe os Óscares de Melhor Filme e de Melhor Realização.

1998 -- Morre, aos 69 anos, o cardeal-patriarca de Lisboa D. António Ribeiro.

1999 -- A NATO inicia o bombardeamento da Jugoslávia.

2000 - A Cimeira da União Europeia, sob a presidência portuguesa, aprova a Estratégia de Lisboa.

2002 - Os Óscares distinguem os atores negros Halle Berry e Denzel Washington e o filme "Uma Mente Brilhante", de Ron Howard.

2003 - Abel Mateus, Eduardo Raúl Lopes e Maria Teresa Piedade tomam posse como presidente e vogais, respetivamente, do Conselho da Autoridade da Concorrência.

A Autoridade da Concorrência, que reúne os poderes do Conselho da Concorrência e da Direção-geral do Comércio e Concorrência.

2004 -- Os alunos do ensino superior contestam, no Dia Nacional do Estudante, a política educativa do Governo.

- Funerais de estado em Madrid, Espanha, em honra das vítimas mortais dos atentados do passado dia 11.

2005 -- É aprovado em Conselho de Ministros, o Programa INOV-JOVEM, para a integração em Pequenas e Médias Empresas de jovens com menos de 35 anos, diplomados nas áreas de gestão, engenharia, ciência e tecnologia.

2006 - O Instituto Português do Sangue põe fim à exclusão das dádivas de homossexuais.

- Entra em vigor, às 00h00, o cessar-fogo premente anunciado pela organização separatista basca ETA.

2007 - Toma posse o novo bispo do Porto, D. Manuel Clemente.

- A seleção portuguesa de râguebi assegura, pela primeira vez, a presença de Portugal na fase final de um Mundial da modalidade.

2008 - A Tocha Olímpica para Pequim2008 é ateada em Olímpia, na Grécia, e inicia a viagem de 137.000 quilómetros pelos cinco continentes, terminando a 08 de agosto na China, na abertura dos Jogos.

- O Governo cubano de Raúl Castro autoriza a venda aos cidadãos de diversos artigos eletrónicos, incluindo computadores, televisores e alarmes para carros, no âmbito da primeira reforma desde que assumiu o poder.

2014 - O primeiro-ministro da Malásia, Najib Razak, anuncia que dados de satélites confirmam que a última posição do avião desaparecido da Malaysia Airlines foi no sul do Oceano Índico, a sudoeste de Perth (Austrália).

- Um total de 529 simpatizantes do antigo Presidente egípcio Mohamed Morsi, deposto pelo exército no verão passado, são condenados à morte por instigar a violência, mas a maioria encontra-se em parte incerta.

2015 - O presidente da companhia alemã Germanwings precisa que a bordo do Airbus A320 da companhia que se despenhou nos Alpes franceses seguiam 150 pessoas.

- O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, é eleito para o Comité Executivo da UEFA, para um mandato de quatro anos, durante o 39.º congresso do organismo que rege o futebol europeu, em Viena.

2016 - Radovan Karadzic, antigo líder político dos sérvios da Bósnia, é condenado pelo Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia a 40 anos de prisão por genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra.

- Morrem os 12 passageiros, todos portugueses, quando o minibus onde viajavam choca de frente com um camião em Allier, na estrada nacional 79, a Estrada Centro-Europa Atlântico, na região de Auvergne, França.

- Morre, aos 68 anos, Johan Cruyff, ex-futebolista e treinador holandês.

- Morre, aos 90 anos, Miguel Mota, professor, agrónomo, cientista e pioneiro da Genética e Biologia Celular em Portugal.

2018 -- Morre, aos 54 anos, a indiana Sridevi Kapoor, considerada uma das maiores atrizes do cinema de Bollywood.

2019 - O procurador especial norte-americano Robert Mueller conclui, após quase dois anos de investigação, não existirem provas de acordo ou coordenação entre a equipa de campanha de Donald Trump e Moscovo nas eleições presidenciais de 2016.

- Morre, aos 66 anos, o arquiteto Manuel Graça Dias.

2020 -- Covid-19: A secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar, anuncia que o plano nacional de emergência de proteção civil foi ativado em Portugal devido à pandemia.

- Os Jogos Olímpicos, marcadas para Tóquio, entre 24 de julho e 09 de agosto, são adiados pela primeira vez na história, devido ao surto do novo coronavírus, depois de três cancelamentos provocados pelas duas Grandes Guerras Mundiais, em 1916, 1940 e 1944.

- A Comissão Europeia declara a "Cereja do Fundão" produto com Indicação Geográfica Protegida.

- Cabo Verde regista a primeira vítima mortal da covid-19.

2021 -- Morre, aos 80 anos, Jessica Walter, atriz norte-americana, premiada com um Emmy.

2022 -- O Presidente Ucraniano, Volodymyr Zelensky, pede à NATO "assistência militar sem restrições".

2023 -- O Reino Unido e a União Europeia adotam formalmente em Londres o novo acordo pós-Brexit negociado para tentar resolver diferendos associados à Irlanda do Norte, onde se mantém um impasse político. O acordo-quadro de Windsor é ratificado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, James Cleverly, e o vice-presidente da Comissão Europeia, Maros Sefcovic.

- Morre, aos 84 anos, Gordon Moore, químico norte-americano, cofundador da fabrica de semicondutores Intel, e que criou uma teoria sobre a evolução tecnológica dos chips de computador. Fundou em 1968 a NM Electronics com o físico Robert Noyce.

Este é o octogésimo terceiro dia do ano. Faltam 282 dias para o termo de 2024.

