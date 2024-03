Começamos com um crocante de alheira em cama de chutney de maçã, regado com mel e mostarda caseira, já como prato principal um delicioso lombinho de borrego, cozinhado a baixa temperatura, acompanhado por puré de batata doce e legumes baby, e temperado com rosmaninho e molho de vinho tinto e para sobremesa um bem típico arroz doce caseiro com fios de ovos.

Certos que esta deliciosa sugestão já abriu o apetite de muito boa gente, resta relembrar que para garantir o seu almoço deverá reservar antecipadamente através dos contactos abaixo.

Restaurante Atlantis - Rua Baden Powell, Complexo Balnear Lido Galomar, Piso -3

Contactos: 291 930 930

Condições:

Preços por Adulto 45€, Criança (até 11.99) paga metade (menu especial mediante consulta) Bebidas não incluídas. Garantia de reserva: Pré-pagamento de 50% até 5 dias antes.