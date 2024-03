Marinha resgata cidadão britânico em navio ao largo da Madeira

Um cidadão, de nacionalidade britânica, com 60 anos, que apresentava sintomas de Acidente Vascular Celebral (AVC), foi resgatado esta madrugada, enquanto se encontrava a bordo do navio 'IONA', que estava a navegar a 163 milhas náuticas, cerca de 301 quilómetros, a noroeste da Ilha da Madeira.

​​​​"O alerta foi recebido no MRSC Funchal, por volta das 18h28, através de contacto telefónico do navio. Tendo sido depois contactado o Centro de Orientação de Doentes Urgentes Mar (CODU-Mar) que através da informação que apontava para sinais de AVC considerou a necessidade de resgate imediata", informa, através de comunicado, a Marinha Portuguesa, que coordenou toda a operação, através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal), e em colaboração com o Centro de Orientação de Doentes Urgentes – Marítimos (CODU-MAR) e com o Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC IP-RAM).

Nesse sentido, após o alerta, o navio deslocou-se até ao porto do Funchal, onde o tripulante desembarcou, às 4h25, e foi transportado para uma unidade hospitalar através do apoio dos agentes do Comando Local da Polícia Marítima e da ambulância da Associação de Bombeiros Voluntários Madeirenses que já se encontravam no local.​