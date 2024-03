Duas turistas perdidas em São Vicente foram localizadas sem ferimentos

As duas turistas que se perderam, esta sexta-feira, nas serras de São Vicente, foram localizadas e já estão a ser acompanhadas. Bombeiros e Polícia Florestal empenharam diversos elementos nas buscas pelas duas estrangeiras que terão cerca de 30 anos de idade.

Esta operação que acabou por ser bem-sucedida, mesmo que se tenha desenvolvido em condições atmosféricas muito adversas - a Costa Norte está sob aviso amarelo devido à precipitação.

O socorro fez-se debaixo de nevoeiro, vento e chuva, porém, as duas estrangeiras, de nacionalidade germânica, foram encontradas sem quaisquer ferimentos, no sítio dos Agriões, um local muito procurado, por exemplo, para a prática de canoying.

As alemãs estiveram sempre em contacto com as autoridades, que as localizaram recorrendo às coordenadas GPS dos seus dispositivos móveis.