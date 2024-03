Avião da TAP com destino à Madeira divergiu para Lisboa

O primeiro voo da TAP desta tarde com destino à Madeira acaba de divergir para regressar à origem, Lisboa, depois de abortar tentativa de aproximação à pista em Santa Cruz. O voo TP1689 operado por A320 da companhia de 'bandeira nacional’, com chegada prevista para as 13:30, está de regresso ao Aeroporto Humberto Delgado, sendo o primeiro avião da programação de hoje a falhar a aterragem no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, alegadamente devido a condições atmosféricas adversas – rajada máxima de 67 km/h.

Ontem dois aviões (Ryanair e easyJet) de rotas domésticas também divergiram para as respectivas procedências, tendo ainda sido registados quatro voos cancelados, entre chegadas e partidas.