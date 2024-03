Já caiu granizo nos picos mais altos da Madeira

Apesar de ter sido em muito pouca quantidade, os picos altos da Madeira, nomeadamente o Pico do Areeiro e o Pico Ruivo, já registaram esta quinta-feira queda de granizo.

A estação do Pico do Areeiro já atingiu hoje os 0,2℃, o que justifica a descida de temperatura anunciada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) em toda a Região.

O IPMA aponta ainda que esta sexta-feira poderá ocorrer chuva forte acompanhada de granizo e trovoada.