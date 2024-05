REN propõe aumento de 4% na tabela salarial com mínimo de 80 euros

A Fiequimetal/CGTP-IN anunciou hoje que a administração da REN -- Redes Energéticas Nacionais apresentou uma proposta final aos trabalhadores de aumento de 4% na tabela salarial, com mínimo de 80 euros, que será discutida em plenário na segunda-feira.

"A parte patronal atualizou os valores que propõe, para 5% nas antiguidades, ajudas de custo e subsídio de alimentação, 4% na tabela salarial e restantes cláusulas de expressão pecuniária, com mínimo de 80 euros", informou a Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas, Química, Farmacêutica, Elétrica, Energia e Minas (Fiequimetal), em comunicado.

A estrutura sindical acrescentou que manteve a reivindicação de um aumento de 190 euros na tabela salarial e 10% nas cláusulas de expressão pecuniária.

A proposta será apresentada e discutida em plenário de trabalhadores no dia 13 de maio.

"Persistindo na defesa dos trabalhadores, na recuperação do poder de compra e na melhoria das condições de trabalho, a federação reforçou, mais uma vez, que as matérias pendentes deverão ser negociadas e debatidas a seguir ao fecho das negociações da tabela salarial, com o objetivo de serem aplicadas no início de 2025", salientou a Fiequimetal.