Avisos amarelos para chuva e vento prolongados e agravados

As costas Norte e Sul da Madeira viram prolongados os avisos amarelos para o vento e a chuva, sendo que nas regiões montanhosas não só foi prolongado o aviso amarelo para a chuva como, também, foi agravado o aviso para o vento que pode atingir rajadas até 100 km/hora.

A mais recente actualização do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, aponta para a previsão de agitação marítima com ondas de 4 a 4,5 metros até às 6h00 de amanhã, 23 de Março, tanto na costa Norte da Madeira como na costa do Porto Santo, previsão que não se alterou depois da última divulgação.

Já quanto à chuva, há um agravamento já sentido ontem, pois segundo o IPMA não só aumenta o período de precipitação até às 12 horas de domingo, 24 de Março, como há a a previsão de "aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada, ocasionalmente de granizo", como referido ontem já ocorrido nos pontos mais altos da ilha, sendo que esta previsão também abrange a costa Sul e as regiões montanhosas.

Por fim, o vento que na vertente Norte e Sul com rajadas até 75 km/h nos extremos Leste e Oeste da ilha, sendo que nas regiões montanhosas depois de ter sido agravado ontem à noite para 95 km/hora, neste final de madrugada foi aumentado o nível para rajadas até 100 km/hora, mas apenas até às 9 horas de hoje, ou seja deverá melhorar nas próximas horas.