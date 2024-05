DGS detecta dois novos casos de sarampo na região Centro

Dois novos casos de sarampo foram detetados na região Centro, aumentando para 27 o número de casos desde janeiro, segundo um balanço da Direção-Geral da Saúde (DGS).

"Entre 01 de janeiro de 2024 e 05 de maio de 2024 foram confirmados 27 casos de sarampo em Portugal, de um total de 182 casos suspeitos notificados", adianta a DGS no boletim "Atividade epidémica do sarampo em Portugal 2024".

Segundo a DGS, do total de casos de sarampo notificados até à data, 155 casos foram descartados.

A maioria dos casos foi registada em Lisboa e Vale do Tejo, onde se confirmaram 14 casos, seguido da região Norte, com oito, da região Centro, com quatro, e da região autónoma da Madeira, com um caso.

O primeiro dos casos confirmados foi o de um bebé de 20 meses não residente em Portugal e não vacinado.

No âmbito da atividade de vigilância epidemiológica do sarampo, a DGS salienta a importância da notificação imediata de casos suspeitos na plataforma informática de suporte ao Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE).

A DGS alerta ainda para a importância da vacinação contra o sarampo de acordo com o Programa Nacional de Vacinação, que recomenda duas doses para crianças e adultos nascidos após 1970.