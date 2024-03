Queda de 10 metros no Funchal amortecida por mato

Só não foi mais grave ou mesmo fatal porque a queda de 10 metros de altura foi amortecida pelo mato onde a vítima, um homem, viria a cair.

Aconteceu ao início da madrugada deste domingo na zona das Romeiras, na freguesia de Santo António, no Funchal.

Aparentemente embriagado, o homem ter-se-á sentado num muro junto de obra (grua), acabando por se desequilibrar e cair desamparado para o terreno situado a cerca de dezena de metros da estrada.

No socorro à vítima estiveram empenhadas as duas corporações de bombeiros do Funchal. Os ‘Voluntários Madeirenses’ através de Equipa de Resgate em Montanha recuperaram o ferido do terreno, tendo ambulância dos ‘Sapadores’ feito o transporte até às urgências do Hospital Central do Funchal.