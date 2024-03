Governo Regional investe 7 milhões de euros para garantir helicóptero até 2027

O Governo Regional vai investir, até 2027, um total de 7.003.470 euros para garantir os serviços de um helicóptero milti-mission na Madeira. Essa mesma portaria já foi publicada no Jornal Oficial (JORAM), na passada sexta-feira.

As verbas vão constar do Orçamento do Serviço Regional de Proteção Civil, sendo que acrescem ainda o IVA à taxa em vigor. Para o ano económico de 2024 está orçamentado em 1.137.212,30 euros, sendo que em 2025 e 2026 esse valor passa a ser de 2.302.151,75 euros e em 2027 de 1.261.954,20 euros.

O recurso a um helicóptero, por parte do Serviço Regional de Protecção Civil, tem permitido o combate a incêndios, mas também o resgate nas serras da Madeira. O primeiro resgate protagonizado pelo meio aéreo aconteceu a 2 de Fevereiro de 2023, tratando-se de um cidadão alemão, que esteve perdido durante 4 dias e 3 noites, na sequência de uma caminhada no concelho de São Vicente.