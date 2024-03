Capotamento dentro de túnel da VR1 no Caniço

Um automóvel com dois ocupantes capotou esta manhã no interior de túnel da Via Rápida (VR1) na zona do Caniço, no sentido Ribeira Brava – Machico.

O aparatoso acidente fez com que os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz mobilizassem para o local duas ambulâncias de socorro e a viatura de desencarceramento, meios que acabaram por não serem necessários. Os ocupantes do ligeiro não sofreram mais do que o valente susto, pelo que o acidente ficou-se pelos danos materiais.