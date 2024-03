“Madeira podia ser uma Singapura da Europa” é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Carlos Baptista Lobo, presidente do Conselho Geral da recém-criada Associação Portuguesa de Contribuintes, defende a educação fiscal no ensino básico, a reputação do CINM e a oportunidade dos ‘vistos gold’.

Muçulmanos “não vêm viver à custa do governo” é outros dos temas em destaque. A comunidade, com cerca de 300 pessoas, está na Madeira sobretudo para suprir a falta de mão-de-obra, vinca o líder Orhan Simsek. O grupo, que por estes dias celebra o Ramadão, está bem integrado na Região.

Saiba ainda que o nível emocional dita resultados. O entusiasmo e a gratidão abrem caminho aos sonhos: Fred Canto e Castro e Sofia Fernandes deixaram, na sétima edição das Conferências Inovação e Futuro, a receita para alcançar objectivos com inteligência emocional.

Em prodígio ao comando de uma Playstation, conheça a história de João Afonso Vasconcelos, um dos 32 melhores do mundo nos videojogos FIFA, que se qualificou pela primeira vez para o campeonato do Mundo.

Na cultura, se é fã de Vanessa da Mata saiba que a artista estará no Festival Aqui Acolá. A cantora e compositora brasileira é a segunda cabeça-de-cartaz do festival da Ponta do Sol.

Nota também para o concerto que encerrou o Festival de Música da Madeira com chave de ouro.

