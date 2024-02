Carnaval na Madeira será molhado e com vento forte

O Carnaval na Madeira vai ser molhado e com vento forte, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

O organismo explica que o estado do tempo na Região, entre os 9 e 13 de Fevereiro, sexta e terça-feira de Carnaval, será condicionado "pelo estabelecimento gradual de um anticiclone que se encontra a Sudoeste das Canárias e que se vai deslocando para Nordeste, após a influência da ondulação frontal associada à depressão Karlotta no dia 9".

Neste sentido, o IPMA prevê que possa ocorrer precipitação neste período, embora esclareça "seja mais provável nos dias 9 e 11". Quanto ao vento este será "de Oeste ou Noroeste, por vezes forte e com rajadas no dia 9, tornando-se do quadrante Sul a partir de domingo, dia 11".

No que diz respeito à temperatura não vão existir "variações significativas", com o valor da mínima "a variar entre 12 e 18.ºC em quase todo o arquipélago, sendo entre 6 e 11.ºC nas terras altas. Os valores da temperatura máxima irão oscilar entre 18 e 24.ºC, sendo mais baixas nas terras altas variando entre 12 e 16.ºC."

Por fim, a agitação marítima "do quadrante Oeste mantém-se perto de 4 metros no dia 9, prevendo-se uma diminuição nos dias seguintes".