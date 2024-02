Chuva e vento ‘ameaçam’ Carnaval das escolas

O estado do tempo previsto para a Região nesta quadra carnavalesca poderá comprometer as celebrações de Carnaval que habitualmente ocorrem na sexta-feira de manhã. Nos dias seguintes já deverá prevalecer o tempo seco.

Períodos de chuva, por vezes forte, e vento moderado a forte, com rajadas perto dos 100 km/h, é o que se prevê para sexta-feira, devido à aproximação e passagem de superfície frontal fria pelo Arquipélago da Madeira, associada a uma depressão centrada a sudoeste das Ilhas Britânicas. Para este dia ainda estão previstos períodos de chuva ou aguaceiros e vento moderado a forte, previsão que ameaça comprometer os habituais festejos de Carnaval das escolas.

Madeira e Porto Santo sob aviso amarelo devido à previsão de vento e chuva forte A Madeira e o Porto Santo estão sob aviso amarelo devido à previsão de vento e chuva forte, revela o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Após actualização de hoje da previsão geral do estado do tempo para a Região, Victor Prior, delegado regional do IPMA na Madeira, fez saber que a partir da madrugada de quinta-feira o estado do tempo na Região será influenciado pela aproximação e passagem de superfície frontal fria associada a uma depressão, razão para prever “a ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros a partir do fim da manhã desta quinta-feira, sendo no período compreendido entre o fim da manhã e o fim da tarde que se prevê maiores valores da precipitação (ao nível de aviso amarelo), em especial na costa sul e nas regiões montanhosas da Ilha da Madeira”, explicou. O meteorologista acrescenta que “os aguaceiros deverão prolongar-se durante o dia de sexta-feira, mais fracos e menos frequentes”, prevê.

Além do regresso da precipitação, neste que se perspectiva venha a ser o primeiro episódio de chuva significativa neste mês de Fevereiro – o último do Inverno meteorológico -, Victor Prior chama a atenção para o intensificar do vento.

“Associado a esta depressão frontal, prevê-se ainda vento temporariamente forte de sudoeste entre o fim da manhã de amanhã (hoje) e o fim da tarde de quinta-feira, com rajadas que poderão atingir 70 a 90 km/h”, avisa. Antevê que “durante o dia de sexta-feira a intensidade do vento será significativamente mais baixa”, refere.