Vento forte leva ao encerramento de cinco percursos pedestres recomendados

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza comunica o encerramento de cinco percursos pedestres recomendados e área de lazer igualmente interdita devido ao mau tempo que assola a Região.

Os percursos pedestres classificados encerrados, devido à ocorrência de vento forte e queda de árvores são: PR 1.1 - Vereda da Ilha, PR 1.2 - Vereda do Pico Ruivo, PR 1.3 - Vereda da Encumeada, PR 9 - Levada do Caldeirão Verde e Percurso ‘Um caminho para todos’ entre o Pico das Pedras e as Queimadas.

A área de lazer do Pico das Pedras encontra-se igualmente encerrada e não é aconselhado circular nas áreas mencionadas.