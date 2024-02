PLAZA Madeira prepara actividades de Carnaval para os mais pequenos

O Carnaval vai ser comemorado da melhor maneira e em família no PLAZA Madeira, refere o centro comercial em comunicado à imprensa. Entre 10 e 13 de Fevereiro, o centro comercial vai contar com um programa repleto de actividades gratuitas para os mais novos celebrarem esta festa de forma animada e divertida.

As actividades vão decorrer nos três pisos do PLAZA Madeira. À entrada as crianças vão encontrar bolas de sabão gigantes. Nos restantes pisos vai ser possível fazer pinturas faciais, modelagem de balões e receber a oferta de pipocas.

Com estas actividades, o PLAZA Madeira associa-se às festividades carnavalescas da cidade do Funchal, nomeadamente o grande cortejo alegórico de Carnaval, que se realiza na noite de 10 de Fevereiro, e ao Cortejo Trapalhão, que terá lugar na tarde de 13 de Fevereiro.

O programa de atividades de Carnaval para os mais pequenos decorrerá no seguinte horário: 10 e 11 de fevereiro (sábado e domingo); das 11h às 13h e das 16h às 17h30; 13 de fevereiro (terça-feira de Carnaval), e das 11h às 13h e das 14h às 15h.

Lançado a 16 de Janeiro, o PLAZA Madeira pretende afirmar-se como um ponto de passagem e de visita incontornável para quem vive, trabalha e visita não só o centro do Funchal, mas também toda a Região, refere ainda a nota.

A nova marca PLAZA Madeira, com uma imagem diferenciadora, moderna e diferenciadora no mercado da Madeira, remete também para um ponto de encontro. Este posicionamento enquanto verdadeiro meeting point da cidade e da Região está refletido na assinatura do PLAZA Madeira – “Passa por aqui”. Este é o mote para uma visita a um local de passagem obrigatória para compras, lazer e entretenimento.