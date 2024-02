Chuva atinge quantidade de aviso vermelho nas serras do Funchal

Nas últimas seis horas (entre as 11 e as 17 horas) a precipitação acumulada no Pico Alto foi de 77,3 litros por metro quadrado (mm), quantidade equivalente a aviso vermelho.

Valor de risco extremo verifica-se mais acima, no Chão do Areeiro, onde o extremo da chuva no intervalo de 6 horas chegou aos 67,4 mm. Nestas duas estações meteorológicas do IPMA, para o critério de 1 hora, as quantidades extremas apuradas (até às 17 horas) ficavam-se pelo nível de aviso amarelo: Pico Alto (18,7 mm) e Chão do Areeiro (14,7 mm).

A precipitação persistente que tem caído desde o final da manhã, em particular nas regiões montanhosas, fez com que o acumulado tenha atingido quantidade condizente com o critério de aviso vermelho do IPMA (mais de 60 mm/6h).

Há ainda a registar um valor de aviso laranja – em vigor. No Pico do Areeiro (41,0 mm/6h).