Concerto de Carnaval da Orquestra Clássica da Madeira esgotado

O mais famoso concerto de Carnaval da Orquestra Clássica da Madeira, que se realiza no domingo, pelas 18h00, no Centro de Congressos da Madeira, encontra-se esgotado.

De acordo com Norberto Gomes, director artístico da Orquestra Clássica da Madeira, Norberto Gomes, neste espectáculo "predominará a criatividade musical, aliada aos disfarces de todos os participantes, músicos e público".

Neste concerto, o público será levado a dar uma volta ao mundo através de um programa constituído por algumas das composições mais célebres, com ritmos belos e contagiantes, Mykola Lysenko, Julius Röntgen, C. Gounod, Heitor Berlioz, Amilcare Ponchielli, Liu Tieshan & Yuan Mao, Carlos Gardel e Arturo Márquez". Noberto Gomes

Irão participar no evento 57 instrumentistas, através da parceria entre a entidade gestora da Orquestra (Associação Notas e Sinfonias Atlânticas) e o Conservatório – Escola das Artes da Madeira. 13 são alunos do Curso Profissional de Instrumentista e 14 do Curso Profissional de Intérprete de Dança Contemporânea. A área logística do concerto irá contar igualmente com 10 alunos do Curso Profissional de Instrumentista, todos do Conservatório.

O Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova, constituído por 18 elementos, também irá actuar neste espectáculo.

O concerto alusivo ao Carnaval será orientado pelo maestro madeirense Luís Andrade.