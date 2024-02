Sporting Clube da Madeira e Repsol assinam parceria

O Sporting Clube da Madeira e a Repsol Portuguesa assinaram neste mês de Fevereiro, um acordo comercial com benefícios para os sócios do Clube e para o próprio Clube.

Em comunicado enviado à imprensa fica a informação de que os associados do Sporting CM, podem agora beneficiar de descontos de 9cênt./lt., acumuláveis com as poupanças em vigor na Estações de Serviço aderentes.

Para tal, é necessário que associem o n.º do Cartão Repsol Mais à App Repsol Move e, para além do desconto, acumulam pontos que poderão trocar por artigos, disponíveis nas Estações e na loja online repsolmove.com

A Repsol torna-se, assim, na grande marca com parcerias comerciais que muita honra o Sporting Clube da Madeira.