Amorim nega negociações do Sporting com Gyökeres para renovar contrato

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, negou hoje a existência de negociações com o futebolista Viktor Gyökeres para renovar o seu vínculo aos 'leões' e lembrou que o sueco "tem um contrato de cinco anos em vigor".

"Não existe. Falei agora com o [Hugo] Viana para salvaguardar essa pergunta. Não há reunião nenhuma para renovar com um jogador que está no primeiro ano de contrato, tem um vínculo de cinco anos, portanto, não estamos a falar com os agentes do Viktor [Gyökeres]", refutou o técnico, em conferência de imprensa, em Alcochete.

O Sporting visita a União de Leiria na quarta-feira, em encontro dos quartos de final da Taça de Portugal, e, em resposta a uma pergunta que envolvia a necessidade de o próprio Gyökeres estar constantemente em competição, acabou por reconhecer que, sob essa perspetiva, vê "o copo meio vazio".

A equipa 'leonina' viu o seu encontro, no último sábado, ser adiado por falta de policiamento no Estádio Municipal de Famalicão e o técnico lembrou que, por ser o primeiro jogo de uma série de encontros "de três em três dias", o 'descanso' forçado acabou por não ter qualquer proveito para os 'leões'.

"Pelo momento, eles precisavam era de ter jogado no sábado. Não jogaram, treinaram mais forte no dia a seguir, vamos jogar agora [com a União de Leiria] e no domingo [com o Sporting de Braga]. Todo este descanso que tivemos agora não vai ajudar em nada", lamentou.

No entanto, "o foco, a partir do momento em que entraram no autocarro" para regressar a Lisboa, "passou a ser a União de Leiria", assegurou Rúben Amorim, lembrando tratar-se de um "um jogo muito perigoso", em que os 'leões' têm "tudo a perder".

"Foi isso que chamámos a atenção da nossa equipa. Assim que começar o jogo, temos de meter uma velocidade acima para ganhar. A responsabilidade é toda nossa, isso também ajuda, vamos jogar no máximo para vencer o jogo. Queremos muito estar nas meias-finais, queremos muito ganhar a Taça de Portugal", apontou Rúben Amorim.

Para a deslocação a Leiria, o técnico ainda não vai contar com St. Juste, que continua a recuperar de uma entorse e a previsão é de que volte a treinar dentro de dias, enquanto o médio Morita, que regressou esta semana da seleção japonesa, vai ser convocado.

O Sporting visita a União de Leiria na quarta-feira, em partida dos quartos de final da Taça de Portugal, com início previsto para as 20:45, no Estádio Municipal de Leiria, e arbitragem de Tiago Martins (AF Lisboa).

Para chegar aos quartos de final, o Sporting deixou para trás o Olivais e Moscavide (3-1, fora), da I Divisão distrital da AF Lisboa, o Dumiense (8-0, casa), do Campeonato de Portugal, e o Tondela (4-0, casa), da II Liga.

Já a União de Leiria, que milita na II Liga, goleou o Pedrógão (12-0, fora), da I Divisão distrital da AF Castelo Branco, ultrapassou o Académico de Viseu (3-1, fora), da II Liga, o Atlético da Malveira (5-0, casa), da I Divisão distrital da AF Lisboa, e o Marítimo (3-0, fora), da II Liga.

Nos respetivos campeonatos, o Sporting segue em segundo lugar na I Liga, a dois pontos do Benfica, mas com menos um jogo disputado, enquanto os leirienses seguem em 13.º lugar na II Liga, sete pontos acima do antepenúltimo lugar, que obriga a disputar um play-off de descida.