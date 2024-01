Clube de Campismo da Madeira organiza sábado um percurso pedestre

O Clube de Campismo da Madeira organiza este sábado, 3 de Fevereiro, mais um percurso pedestre, que terá início no Poiso, seguindo para o Chão das Feiteiras, Ribeira do Poço do Bezerro, Levada do Poço do Bezerro, Levada do Furado, Lombo das Raízes e terminará no Santo da Serra.

A distância a percorrer será de cerca de 15 km e tem a duração de cinco horas. Quanto ao grau de dificuldade, desta caminhada, é classificado, pelo Clube de Campismo da Madeira, como moderado.

Os percursos pedestres, organizadas pelo Clube de Campismo da Madeira, são abertos à participação do público. Os interessados em participar nas actividades, devem ter atenção ao grau de dificuldade de cada percurso. Os participantes, devem seguir e respeitar as indicações transmitidas pela organização e pelo guia do percurso e não podem ultrapassar o guia do percurso durante a caminhada.

Os interessado podem inscrever-se através dos seguintes contactos: José Gonçalves - Telemóvel: 969591687, Alberto Vieira - Telemóvel: 963356392 ou Fátima Gonçalves - Telemóvel: 965734310. Pode também fazer a inscrição, enviando um e-mail com assunto: Inscrição Percurso Pedestre, para: [email protected].

As inscrições decorrem até às 12 horas da próxima sexta-feira dia 2 de Fevereiro.

Para as inscrições é necessário "indicar o nome completo, data de nascimento e número de telemóvel de cada participante. Estes dados são necessários para o seguro de acidentes pessoais. No valor da inscrição, está incluído o transporte para o percurso e o seguro de acidentes pessoais. O não cancelamento prévio da inscrição, até às 18 horas do dia anterior à realização da actividade, obriga ao pagamento do valor do seguro", refere nota enviada pelo Clube de Campismo da Madeira.

Para qualquer esclarecimento adicional, contactar qualquer um dos números de telemóvel indicados.

O Clube de Campismo da Madeira deixa as seguintes recomendações aos participantes:

Utilizar vestuário cómodo e apropriado - ter em conta as condições atmosféricas;

Usar Botas próprias para caminhadas;

Levar Impermeável;

Levar Boné ou chapéu;

Levar Bordão, para auxiliar nas descidas e subidas;

Levar mochila com farnel (sandes, água, fruta, frutos secos, chocolate, bolachas, sumo)