Thierry Neuville é o primeiro líder do Rali Portugal após Superespecial

O piloto belga Thierry Neuville (Hyundai i20) é o primeiro líder da 57.ª edição do Rali de Portugal, quinta ronda do Mundial (WRC), que hoje arrancou com a superespecial da Figueira da Foz.

Neuville concluiu os 2,94 quilómetros cronometrados naquela cidade costeira com o tempo de 2.24,2 minutos, batendo o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) por 0,6 segundos, com o estónio Ott Tänak (Hyundai i20) na terceira posição, a dois segundos do companheiro de equipa.

O piso em asfalto num rali de terra mereceu críticas de alguns pilotos, nomeadamente do vencedor da superespecial, descontente com o facto de ter de usar estes mesmos pneus na longa etapa de sexta-feira, em que a preservação das borrachas poderá fazer a diferença para conseguir um bom resultado.

"Não quero estragar a atmosfera, mas fazer esta etapa com os mesmos pneus que temos de fazer amanhã é um disparate. Já o dissemos várias vezes, mas parece que ninguém nos quer ouvir. Espero que o público tenha gostado, mas podíamos ter feito muito melhor", frisou o piloto belga, vencedor da prova lusa em 2018.

Também Sébastien Ogier se mostrou agastado com a opção da organização, a cargo do Automóvel Club de Portugal (ACP), de incluir uma especial de asfalto antes das oito especiais de terra previstas para sexta-feira.

"Não é inteligente pedirem-nos para fazer uma especial de asfalto em que temos de ir com cautela sem dar espetáculo. Este tipo de especiais tem de ser no final de uma secção. Tentei ser cuidadoso com os pneus. Tentámos o nosso melhor com o que temos", disse Ogier, que tenta a sexta vitória em solo luso.

O campeão mundial em título, o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), terminou na quinta posição, a 2,4 segundos de Ogier e a 0,4 do japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris), quarto mais rápido na superespecial.

Thierry Neuville venceu o 27.º troço da temporada e sexta-feira será o primeiro piloto em pista, cabendo-lhe limpar a pista para os adversários.

O norte-irlandês Kris Meeke (Hyundai i20) foi o melhor piloto dos que disputam o Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), registando o 10.º melhor tempo provisório.

Meeke bateu Armindo Araújo (Skoda Fábia) por 0,7 segundos, com o piloto de Santo Tirso a cotar-se como o melhor português, provisoriamente no 12.º lugar da geral.

Na sexta-feira disputa-se o primeiro dia completo da prova portuguesa, com oito troços e 126,9 quilómetros cronometrados, de um total de 529,83.

Thierry Neuville chega ao Rali de Portugal como líder do Mundial, com 86 pontos, mais seis do que o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), que hoje foi apenas oitavo.