Adeptos de Sporting e Famalicão em confrontos

A falta de policiamento poderá estar na origem de confrontos estre adeptos do Famalicão e do Sporting, cujas equipas a esta hora deveriam estar a disputar o jogo da 20.ª jornada da I Liga. A falta de comparência, em protesto (meteram baixa), dos agentes da PSP, essenciais ao policiamento em jogos de futebol, tinha levado o jogo a ser adiado por uma hora.

Os confrontos entre adeptos no exterior do estádio do Famalicão terão originado feridos, de acordo com o jornal O Jogo.

Famalicão, jogo atrasado por falta de policiamento 👮🏽‍♂️ pic.twitter.com/qAzlV1UmKj — Arquiteto Cabral Rolim Chirola (@Cabral1906) February 3, 2024

"As imagens da Sport TV revelam mesmo a existência de feridos, obrigando a que cinco ambulâncias, fossem destacadas para o exterior do estádio famalicense", conta a notícia.

Intervenção policial chegou a Famalicão 🚨



Eis o cenário de caos e violência antes da partida entre famalicenses e leões⤵️ pic.twitter.com/b2N7N3FAjl — ZEROZERO (@zerozeropt) February 3, 2024

"As primeiras informações revelam que um dos feridos era membro da claque do Famalicão", acrescenta.

Sem adeptos nas bancadas, o jogo poderá mesmo não se realizar.