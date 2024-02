Pontelo e Koindredi inscritos pelo Sporting na Liga Europa

O brasileiro Rafael Pontelo e o francês Koba Koindredi foram inscritos pelo Sporting para o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa de futebol, ante o Young Boys, informou a UEFA.

O médio francês, ex-Estoril Praia, e o defesa brasileiro, proveniente do Leixões, já poderão ser utilizados nos jogos contra os suíços, primeiro na deslocação de 15 de Fevereiro e depois em Alvalade, no dia 22 deste mês.

Numa lista sem qualquer surpresa, além dos dois 'reforços', nota para as saídas de três jovens emprestados, com Dário Essugo agora no Desportivo de Chaves, Afonso Moreira no Gil Vicente e Rodrigo Ribeiro no Nottingham Forest.

Além dos 22 atletas da lista A, os 'leões' têm vários jovens na lista B, na qual se destaca Eduardo Quaresma, defesa central que tem vindo a ganhar espaço na equipa principal, mas também o médio Tiago Ferreira, já utilizado na Liga Europa.

Lista A atualizada dos jogadores inscritos pelo Sporting na Liga dos Europa:

- Guarda-redes: Antonio Adán e Franco Israel.

- Defesas: Nuno Santos, Matheus Reis, Jeremiah St. Juste, Sebastián Coates, Luís Neto, Ivan Fresneda, Gonçalo Inácio, Ousmane Diomande, Rafael Pontelo, Geny Catamo e Ricardo Esgaio.

Médios: Hidemasa Morita, Pedro Gonçalves, Daniel Bragança, Morten Hjulman e Koba Koindredi.

Avançados: Viktor Gyökeres, Marcus Edwards, Francisco Trincão e Paulinho.