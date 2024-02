Turista lesiona-se no estradão da Ribeira da Ponta do Sol

Com suspeitas de ter fracturado tornozelo, os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol socorreram esta tarde uma turista que havia sido vítima de queda quando percorria o estradão ao longo da margem da ribeira da Ponta do Sol.

A vítima, de 54 anos de idade, foi transportada às urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.