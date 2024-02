Navio que completa itinerário de 93 noites trouxe 874 passageiros ao Funchal

Chama-se 'Bolette' e está a realizar um itinerário de 93 noites com várias escalas em países africanos. Esta manhã, o navio chegou ao porto do Funchal com 874 passageiros e 637 tripulantes.

O cruzeiro partiu de Southampton, a 19 de Novembro, regressando ao porto de origem a 20 de Fevereiro. O navio parte do Funchal pelas 17 horas.

Estes três meses de viagem contam com escalas em Marrocos, Malta, Egipto, Canal do Suez, Arábia Saudita, Omã, India, Maldivas, Seychelles, Quénia, Tanzânia, Camarões, Madagascar, Reunião, Maurícias, Moçambique, África do Sul, Namíbia, Togo, Ghana, Senegal, Tenerife e Funchal.