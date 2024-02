Cinco feridos após choque entre carro e autocarro na Nazaré

Foram cinco os sinistrados da colisão entre um carro e um autocarro, ocorrida esta manhã, pelas 09h08, no Bairro da Nazaré, no Funchal (mais concretamente na Rua do Brasil). Os feridos, todos eles ligeiros, foram transportados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Conforme o DIÁRIO já havia avançado, para o local foram mobilizadas três corporações de bombeiros: duas ambulâncias dos Voluntários Madeirenses, uma dos Voluntários de Câmara de Lobos e outra dos Sapadores do Funchal, além de um desencarcerador e outras duas viaturas desta mesma corporação.

Os Sapadores transportaram ao hospital o passageiro da viatura ligeira, enquanto os restantes feridos (todos passageiros do autocarro) foram transportados pelas restantes corporações.