Trânsito relativamente tranquilo nesta manhã de sexta-feira

Ainda que estejamos à beira do fim-de-semana, o facto de ontem ter-se retomado o período lectivo pós-mini-férias do Carnaval, seria razão para deduzir que o trânsito hoje de manhã poderia estar mais complicado no acesso ao Funchal. Mas não é o caso de hoje, está tudo muito calmo, apesar de alguns sinais de abrandamento no sentido Machico - Ribeira Brava na Via Rápida.

Na zona da Cancela, perto das 8h00 houve, efectivamente, algum estrangulamento, mas é habitual, sem que tal significasse mais do que trânsito mais lento do que seria de esperar numa alegada Via Rápida. Também na zona do nó de Pestana Júnior alguma resistência, sobretudo na saída daquela via, bem como nas principais entradas ao longo do percurso, pelo menos até ao nó de Câmara de Lobos.

Algum trânsito também nas estradas das três ribeiras, sobretudo a ligação entre a rotunda do Hospital e o Campo da Barca. Se puder procure outras vias, recordando que hoje de manhã decorre o desfile de Carnaval das escolas, que tinha sido adiado de sexta-feira passada à conta do mau tempo que estava previsto.