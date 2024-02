Já é possível marcar viagens aéreas Madeira-Porto Santo até 21 de Abril

Os passageiros interessados em garantir viagem entre a Madeira e o Porto Santo a partir do dia 24 de Fevereiro, através da Binter, já o podem fazer. Após um impasse, a companhia aérea desbloqueou, no seu site, as reservas de viagens para esta ligação inter-ilhas.

No entanto, apenas são disponibilizadas passagens para viagens até ao dia 21 de Abril. O contrato com a transportadora ainda está por concluir, pelo que, provavelmente, só depois de resolvida essa questão, deverão ser disponibilizadas viagens para depois dessa data.