Assalto a centro comercial acaba mal na Camacha

Foi socorrido em estado crítico um indivíduo que esta madrugada caiu de altura estimada entre 10 a 15 metros ao, alegadamente, tentava fugir de assalto perpetrado no Centro Comercial Camacha Shopping.

O suspeito, com idade aparente entre 30 a 35 anos, apresentava traumatismos graves quando foi socorrido pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz – mobilizaram quatro elementos apoiados por ambulância de socorro e viatura de apoio - e pela EMIR, nas imediações da zona do parque de estacionamento do espaço comercial. Em perigo de vida, foi transportado ventilado de urgência ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, dando entrada directamente para a unidade de Cuidados Intensivos, mas com prognóstico reservado.

Entretanto o DIÁRIO apurou que a vítima estaria a tentar a fuga após a chegada da PSP ao local, havendo fortes indícios de ter assaltado uma loja, havendo suspeitas de um segundo indivíduo envolvido no roubo. A PSP terá recuperado material furtado da loja em causa.