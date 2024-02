Miguel Albuquerque afirma estar "muito satisfeito" com a decisão do juiz Jorge Bernardes de Melo, que determinou a libertação dos três arguidos detidos no âmbito do caso de alegada corrupção na Região Autónoma da Madeira, depois de três semanas de detenção.

"Fico muito satisfeito porque 21 dias detido é um sofrimento muito grande para ele [Pedro Calado] e para a família", disse Albuquerque.

Aos jornalistas, que se encontravam a aguardar declarações à porta da Quinta Vigia, Miguel Albuquerque acrescenta que deixa "um abraço de solidariedade" tanto a Pedro Calado, como aos empresários Avelino Farinha e Custódio Correia.

Questionado sobre a regressão da sua demissão disse: "Vamos ver, temos tempo para pensar".