Albuquerque força regresso. Embalado pela decisão do juiz em libertar os três arguidos, por falta de indícios de crime, o presidente demissionário vê aumentar os apoios dentro do PSD para que continue na liderança do partido e se recandidate nas próximas eleições. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 4.

Mas há mais para ver na edição desta sexta-feira. Ministério Público debaixo de fogo. Várias personalidades pedem explicações sobre processo que levou à detenção, por 22 dias, de Pedro Calado e dois empresários. * Presidente da República recusa comentar caso e não revela o que tenciona fazer quanto ao seu papel na resolução da crise política na Região.

Ainda sobre a Justiça, Julgamentos de crimes graves estão a ficar para trás devido à crise.

Por fim, fique também a saber que Salário real volta a crescer abaixo da inflação em 2023 e que Guardas descontentes escrevem ao director da cadeia.

