Caso da Madeira continua a marcar jornais, agora com olhares sobre o juiz e a PGR

Bom dia. Já lá vão dois dias após a decisão do juiz de instrução de libertar com a medida menos gravosa (termo de identidade e residência) os três madeirenses que estavam detidos para interrogatório desde 24 de Janeiro, e agora as atenções viram-se para, precisamente, o juiz, mas também sobre a Procuradora-Geral da República.

No semanário Expresso:

- "Investigação na Madeira agrava tensão entre MP e juízes"

- "Isabel dos Santos: 'Não me estou a esconder nem a fugir'"

- "Socialistas querem mexer na hierarquia da PGR"

- "Eleições no FCP são razão para manter Madureira preso"

- "Um quarto das pessoas com mais de 75 anos vive sozinha"

- "Hospitais de Lisboa sem helicópteros do INEM"

- "SNS nunca fez tantas consultas e cirurgias"

- "Exportação de azeite bate recorde"

- "Violência regressa a Cabo Delgado"

- "Ter filhos prejudica apenas a carreira das mulheres"

- "Socialista Miguel Alves absolvido"

- "José Neves deixa a Farfetch"

- "Trump começa a ser julgado"

- "Ponte 25 de Abril fechada domingo"

No semanário Nascer do Sol:

- "AD e Montenegro na 'pole position'"

- "Bruno Pereira, líder dos oficiais da PSP e membro da Plataforma: 'Se o próximo Governo não apresentar soluções, vamos ter um problema muito sério'"

- "Eduardo Bolsonaro: 'No Brasil, não interessa mais a lei'"

- "José Filipe Pinto. 'A história da avó vira-se contra Mariana'"

- "Neonatologia. Falta de médicos e enfermeiros faz soar alarmes"

- "Retenção no SNS. José Fragata arrasa proposta de Pedro Nuno Santos"

- "Portugal Amanhã. Terceira ponte sobre o Tejo é importante?"

- "Oficina Sol. Festa do peixe do rio à mesa no Alandroal"

- "Direito de resposta: JCDecaux. RTP"

- "Euronews. Entrevista de Carlson a Putin abre nova polémica nos EUA"

- "André Jordan (1933-2024). O mago do turismo"

No Correio da Manhã:

- "Crime em Setúbal. Droga da violação mata em engate gay"

- "Young Boys-Sporting (1-3). Leão ruge na Europa"

- "Benfica-Toulose (2-1). Sem magia valeu Di María"

- "SP Braga-Qarabag (2-4). Naufrágio na pedreira"

- "Sondagem. Portugueses preferem comprar carro usado a Montenegro"

- "Juiz castigado por humilhar arguido em julgamento"

- "Morte de adepto no FC Porto. Filho de 'Orelhas' confessa facada"

- "Susto. Avião que partiu de Lisboa com aterragem forçada"

- "Economia. Salário médio em Portugal sobe para 1505 euros"

No Público:

- "Ferro Rodrigues pede a Marcelo intervenção na crise da justiça"

- "Ípsilon. A inteligência artificial faz tremer os alicerces da fotografia"

- "Alunos de Medicina. Açores obrigam a trabalhar na região depois do curso"

- "União Europeia. Desempenho 'mau' da Alemanha atrasa retoma"

- "Demografia. Portugal tem maior rácio de dependência de idosos na UE"

- "Cimeira. NATO faz aviso aos EUA sobre apoio 'vital' à Ucrânia"

- "50 anos do 25 de Abril. Maria José Ribeiro, presa por liderar o único protesto do Estado Novo em Dia da Mulher"

- "25.º aniversário. A Companhia Instável é uma presença segura no Porto que dança"

No Jornal de Notícias:

- "Liga Europa. Young Boys 1-3 Sporting / Benfica 2-1 Toulouse. Dois pássaros na mão"

- "Aumentam passageiros apanhados a fumar nos aviões"

- "PJ mantém pressão para expor corrupção na Madeira"

- "Segurança social. Metade das pensões atribuídas em 24 horas"

- "S. João da Madeira. Parcómetros encarecem à boleia da procura"

- "Braga. Doentes testam tratamento inovador para esclerose múltipla"

- "Braga. Guerreiros obrigados a escalar montanha no Azerbaijão"

No Diário de Notícias:

- "PGR cada vez mais pressionada a dar explicações"

- "Caso de pagamento a estrela porno. Trump promete ir ao tribunal de dia e fazer campanha à noite"

- "Onde estava há 50 anos? Bernardo Reina, empresário"

- "Estudantes. Um SNS doente é uma 'ameaça à formação médica'"

- "Aterragem da economia portuguesa este ano é a pior de todas"

- "Desporto. Liga Europa: Benfica e Sporting ganham, Sp. Braga derrotado em casa"

No Negócios:

- "Sul-coreanos da Farfetch vão iniciar rescisões em Portugal"

- "Entrevista a Esther Mucznik. Guerra em Gaza está a aumentar o antissemitismo"

- "ANA classifica decisão da Agência do Ambiente sobre aeroporto no Montijo como inválida"

- "Inteligência Artificial. Regulação vai penalizar empresas?"

- "Sondagem. Montenegro é o candidato preferido para primeiro-ministro"

No O Jornal Económico:

- "Sauditas e Iliad na linha da frente na corrida à Meo"

- "Angola acelera privatizações da seguradora ENSA e da TV Cabo"

- "Sines: projeto de hidrogénio verde de 650 milhões vai ter fundos europeus"

- "Fundo de 'private equity' coloca à venda a Autoestradas do Douro Litoral"

- "Alvarez & Marsal aposta em Portugal. 'Gostávamos muito de participar na venda ou IPO do Novobanco'"

- "Novo plano da Oi adia reembolso da dívida da antiga PT que teria lugar em agosto"

- "André Jordan (1933/2024): o visionário que 'inventou' o turismo de qualidade"

- "Et cetera. Ele está de volta: como ficará o mundo numa nova presidência Trump"

No O Jogo:

- "Liga Europa. Classe em Berna, assobios em Lisboa e pesadelo em Braga"

- "Young Boys 1-3 Sporting. Quente"

- "Benfica 2-1 Toulouse. Morno"

- "Braga 2-4 Qarabag. Frio"

- "FC Porto. Francisco no topo da escala"

- "V. Guimarães. Mangas disputado por Torino e Bétis"

- "Boavista. Malária trava regresso de Chidozie"

- "Volta ao Algarve. Evenepoel posiciona-se para a Vitória"

No A Bola:

- "Young Boys-Sporting (1-3). Como está crescido o leão!. Prova de força e maturidade na Suíça"

- "Benfica-Toulouse (2-1). Ave María. Benfica salvo por dois penáltis do argentino"

- "SC Braga-Qarabag (2-4). Guerreiros mas pouco"

- "FC Porto. Médios na sombra"

E no Record:

- "Young Boys-Sporting (1-3). Leão não brinca. Vitória na Suíça abre as portas da qualificação"

- "Benfica-Toulose (2-1). Di María salvador"

- "SP Braga-Qarabag (2-4). Humilhação na pedreira"

- "FC Porto. Otávio na 10.ª combinação central"

- "Arrancou julgamento. Ciclistas da W52 confessam doping"