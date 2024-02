Mais de 500 foliões desfilam esta tarde na Ponta do Sol

O desfile de Carnaval da Ponta do Sol agendado para as 16 horas deste domingo, na Avenida 1.º de Maio, prevê a presença de mais de 500 foliões.

Vão desfilar seis trupes do concelho pela Avenida da Vila da Ponta do Sol. Os grupos idealizaram e construíram os fatos e carros alegóricos com o objectivo de proporcionar aos visitantes "um espectáculo único e animado", refere nota enviada à comunicação social, esta manhã, pela autarquia.

A Associação de Batucada da Madeira é a trupe convidada a participar neste desfile.

A presidente Célia Pessegueiro destaca que “o Carnaval é sinónimo de alegria, de encher a nossa vila de vida e de cor, e é bastante animador voltar com o Desfile de Carnaval em 2023. Esperamos que a população adira com toda a saudade, pois o Carnaval é feito pela comunidade”.

A entrada é gratuita, incluído a utilização das bancadas (limitado aos lugares sentados).

Após o desfile haverá mais momentos de animação musical, no palco montado na Avenida 1.º de Maio, com o DJ Oxy.

“Estão todos convidados a visitar a Ponta do Sol e a fazer parte deste dia de muita animação”, deixa o convite.

Ordem de saída do desfile:

Grupo Infantil do Lombo dos Canhas

Grupo Infantil do Carvalhal e Carreira

Grupo Infantil da Casa do Povo da Ponta do Sol

Fundação João Pereira

CACI – Ponta do Sol

Madalena do Mar