Bombeiros da Ribeira Brava recebem mais 18 mil euros do executivo de Ricardo Nascimento

A Câmara Municipal da Ribeira Brava assinou, esta quinta-feira, o protocolo anual com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol, destinando 207 mil euros para os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, o que traduz um aumento de 18 mil euros em relação à verba do ano passado.

Este aumento vai permitir àquela Associação fazer face à actualização intercalar das remunerações dos bombeiros, estabelecida no Decreto-Lei n.º 26-B/2023, onde a autarquia da Ribeira Brava assegura 60% e a da Ponta do Sol os restantes 40%, conforme nota enviada à comunicação social pela Câmara Municipal liderada por Ricardo Nascimento.

"É das primeiras decisões tomadas em reunião de câmara porque importa assegurar o pagamento dos vencimentos de quem está disponível 24 horas por dia", apontou o autarca, não deixando de notar que esta verva é uma "mais-valia para a continuidade dos bons serviços desta entidade", ao mesmo tempo que permite valorizar o trabalho prestado em prol da população.

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava recorda que este protocolo poderá ser alterado ao longo do ano, caso o novo regime de apoio às Associações Humanitárias seja aprovado. “Teremos de adaptar este protocolo à realidade do novo regime. Estamos em condições de o fazer, até porque no primeiro ano de alteração, os valores serão pouco significativos”, diz o edil, frisando que a prioridade é “ter sempre disponível o socorro no nosso concelho”.