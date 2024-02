Ponta do Sol apoia bombeiros com 75 mil euros neste primeiro semestre de 2024

A Câmara Municipal da Ponta do Sol celebrou um protocolo com a Associação Humanitária de Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol que visa apoiar o seu funcionamento no primeiro semestre de 2024. Este é um apoio no valor de 75 mil euros, que chega "enquanto o Governo Regional não implementa o novo modelo de financiamento das Associações Humanitárias conforme prometido".

A assinatura do Protocolo de Colaboração decorreu na tarde de ontem, 15 de Fevereiro, nas instalações da AHB da Ribeira Brava e Ponta do Sol com Célia Pessegueiro a reconhecer e congratular a prestação dos serviços de socorro que são fornecidos aos munícipes pelo corpo de bombeiros, salientando que “o município continuará a garantir que a AHBV da Ribeira Brava e Ponta do Sol possua as melhores condições para desempenhar a sua nobre missão em prol do bem-estar e segurança da nossa população”.

“O Corpo dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol é responsável pela segurança, protecção e socorro da população da Ponta do Sol, sendo para tal fundamental que estes disponham das condições e meios necessários para efectuar a sua missão com a rapidez e qualidade que se preconiza e através da assinatura deste Protocolo viabilizamos financeiramente esta nobre função”, reforça.

A concessão deste apoio visa assegurar diversas áreas como: o socorro e protecção de pessoas e bens, a realização de actividades, iniciativas ou acções de protecção civil, a captura e transporte de animais errantes fora do período do horário de expediente dos Serviços Municipais e a concretização de acções de formação, esclarecimento, sensibilização e consciencialização para a população; entre tantos outros.