Avião da TAP com destino à Madeira diverge para Las Palmas

Um avião da TAP, que partiu do Porto, às 6h14 desta manhã de 14 de Fevereiro, com destino ao Funchal, não conseguiu aterrar no Aeroporto Internacional da Madeira-Cristiano Ronaldo, tendo divergido para Las Palmas (Canárias).

A aeronave, com chegada prevista à Região às 07h55, terá tentado aproximar-se da ilha sem sucesso, optando por rumar então ao arquipélago vizinho, de onde partiu às 10h40.

O voo [TP 1709] foi entretanto reagendado, tendo conseguido aterrar na Madeira, às 11h30.

Não há, para já, outros voos divergidos, nem cancelamentos a registar esta manhã.