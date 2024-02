Equipas do Ponta do Sol Cup 2024 recebidas pela autarquia

Antes do pontapé de saída da 7.ª edição do Ponta do Sol Cup, que decorre entre hoje e segunda-feira (9 a 12 de Fevereiro), no Campo Municipal da Ponta do Sol, na freguesia dos Canhas, o executivo camarário recebeu os primeiros atletas a entrar em campo, bem como os quatro clubes de fora da Região. Simbolicamente, foram estes os atletas através dos quais a presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro deu as boas-vindas aos mais de 750 atletas que irão participar neste torneio dedicado aos mais novos.

“Este torneio, mais do que um bom espectáculo desportivo, alia de forma exemplar a prática do desporto por crianças e jovens com o convívio e a troca de experiências com atletas do Continente e dos Açores. Mas para além de ser enriquecedor para as nossas crianças e para aquelas que nos visitam, é também uma forma de projetar o município, quer dentro da Região, quer fora de portas, num evento que tem a particularidade de se realizar de forma descentralizada”, vincou a autarca.

Esta 7.ª edição do Ponta do Sol Cup conta com um total de 48 equipas divididas por três escalões (traquinas sub-9, benjamins sub-11 e infantis sub-13). São esperados mais de 750 atletas e mais de 100 treinadores e/ou dirigentes ligados a essas equipas, bem como uma equipa de cerca de 50 voluntários que tornam possível a realização deste torneio.

“Este torneio de futebol jovem é já uma referência no desportivismo e 'fairplay' da modalidade na Região, e, certamente que este ano, será mais uma edição de grande sucesso. Quatro dias de muita festa, muitos golos e festejos e, certamente, de muitas pessoas a visitar o concelho da Ponta do Sol”, concluiu Célia Pessegueiro.

O Ponta do Sol Cup é um torneio que todos os anos atrai milhares de adeptos ao Campo Municipal da Ponta do Sol desde o primeiro até ao último dia. Para além da vertente desportiva, haverá muita animação no recinto.