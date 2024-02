Quatro professores da Bulgária visitaram EB1/PE da Lombada - Ponta do Sol

Quatro professores oriundos de uma escola na Bulgária realizaram uma visita à EB1/PE da Lombada - Ponta do Sol, ao longo desta semana, como parte de um projecto Erasmus Ação Chave 1 – Job Shadowing, denominado 'Comunidades de Aprendizagem Profissional – Garantindo a Qualidade de Oportunidade'.

"Durante a visita, os professores búlgaros participaram de diversas actividades, incluindo a observação de aulas e outras actividades programadas para a semana. As aulas ministradas destacaram-se pelo enfoque em conteúdos culturais, com especial ênfase no trabalho colaborativo e artístico", revela a escola.

"Além das observações em sala de aula, os docentes participaram de sessões de trabalho e compartilhamento de boas práticas com os seus homólogos portugueses, que têm se envolvido em cursos durante as suas experiências internacionais, abordando uma variedade de temas", acrescenta.

Destaca-se ainda que ocorreram sessões de planeamento conjunto, troca de materiais e ideias sobre metodologias inovadoras, bem como sobre a utilização de tecnologias da informação e comunicação (TIC) e dispositivos móveis em contexto escolar. A sala de ambiente inovador da escola, conhecida como Lombada Innov@tive Lab, desempenhou um papel crucial na exploração de novos conceitos e experiências educacionais". EB1/PE da Lombada - Ponta do Sol

"Durante a visita, também foi dado destaque ao programa educativo português, com especial atenção para a flexibilidade curricular e as atividades inclusivas-DUA, que estão sendo implementadas na escola. Reconhece-se o papel das comunidades de aprendizagem profissional na garantia da qualidade das oportunidades educacionais, fornecendo às escolas as competências reforçadas que, num contexto internacional, podem apoiar e garantir a qualidade das oportunidades para todas as crianças e jovens que, no futuro, se tornarão cidadãos ativos em um mercado globalizado", concluiu a escola.