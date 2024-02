Advogado acusado de ‘burlar’ clientes em meio milhão

A notícia que faz a manchete da edição desta quarta-feira revela que um advogado é acusado de ‘burlar’ clientes em meio milhão de euros. Os lesados são alemães e norte-americanos que queriam comprar casas na Madeira. O causídico vai ser julgado a 4 de Abril, estando neste momento impedido de exercer a profissão.

Em destaque temos, também, que um médico morreu com contornos que estão por esclarecer. O corpo de um homem de 37 anos foi encontrado em plena via pública, após uma corrida de táxi que o levaria a casa, no Pilar. O motorista terá abandonado o cliente no passeio. Mas esta terça-feira de Carnaval ficou ensombrada, também, pela morte de um pescador dentro da própria canoa, deixando o Seixal de luto.

Chamamos à primeira página, ainda, a notícia que revela que a Madeira recorre à tecnologia para promover encantos. A Região leva experiências únicas à Bolsa de Turismo de Lisboa. Além disso, revelamos que o ‘Casamento de Sonho’ tem inscrições abertas. A iniciativa arranca hoje e acaba a 10 de Março. Saiba, também, que o Dia dos Namorados é comemorado com prendas nas lojas DIÁRIO.

Por fim, o destaque recai no ‘Trapalhão’ que foi contido na sátira. O cortejo levou cor e gente às ruas do Funchal, mas passou ao lado da crise política que marca a actualidade regional.

