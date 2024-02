Noite foi tropical no Porto Moniz, Ponta do Sol e Santa Cruz

A última noite foi tropical em pelo menos três localidades da orla costeira da ilha da Madeira, tanto a Sul como a Norte.

Desta feita no Porto Moniz, na Ponta do Sol e em Santa Cruz, localidades onde a temperatura do ar – nas respectivas estações meteorológicas do IPMA - não baixou dos 20 °C entre o pôr-do-sol, ontem, e o nascer do sol, hoje.

É a primeira noite tropical na Região neste mês de Fevereiro – último mês do Inverno meteorológico -, mas é já a quarta noite tropical que ocorre na ilha da Madeira este ano.

A Vila do Porto Moniz voltou a ser a localidade ‘mais quente’ durante toda a noite, ao registar 20,7 °C de temperatura mínima (22,6 °C, de temperatura máxima).

Na Ponta do Sol/Lugar de Baixo, o valor mínimo da temperatura do ar à superfície no período nocturno foram 20,1 °C (20,9 °C de máxima). Em Santa Cruz/Aeroporto a mínima foi de 20,0 °C (22,1 °C, de máxima).

Com estes valores amenos, esta é a terceira noite tropical registada em 2024 – nos últimos 30 dias - na Ponta do Sol/Lugar de Baixo, e o segundo episódio ocorrido em Santa Cruz/Aeroporto e no Porto Moniz.