"Deixei o cliente vivo no passeio". É esta a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 15 de Fevereiro. O motorista do táxi que transportou o homem de 37 anos ao Pilar, que acabou por falecer no local, na terça-feira, refere que não se apercebeu de nenhum problema de saúde e que ajudou o médico a sair do carro, a seu pedido.

O destaque fotográfico desta edição diz respeito à libertação dos arguidos detidos no caso de alegada corrupção na Madeira. Em liberdade. Pedro Calado, Avelino Farinha e Custódio Correia ficam com a medida de coacção mais leve. Depois de 21 dias detidos, juiz concluiu que “não há indícios de qualquer crime”. Coro de vozes condena acção do Ministério Público, que vai recorrer da decisão.

Outros destaques:



Interpretação de Marcelo trama Presidente da República. Comentário à Constituição sobre a dissolução do parlamento madeirense pode comprometer posição actual do Chefe de Estado.

Alojamento turístico com recorde de 653 milhões de euros em 2023.

E, por fim, 66% queixam-se de violência no namoro.

Tudo isto e muito mais poderá ler no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper.

Poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da aplicação de telemóvel introduzindo no motor de busca 'dnoticias.pt'.

Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt.

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.

Boas leituras com o seu DIÁRIO.