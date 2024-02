Este domingo é dia de Carnaval na Ponta do Sol

Está de regresso às ruas da Ponta do Sol o tradicional Desfile de Carnaval.

O cortejo, está agendado para domingo, dia 11 de Fevereiro, a partir das 16 horas, na Avenida 1.º de Maio, e que prevê a presença de mais de 500 foliões.

Esta festa, uma organização da Câmara Municipal da Ponta do Sol, apresenta como prémios para os melhores grupos adultos do concelho: 1.º lugar de 1000€; o 2.º lugar de 750€ e o 3.º lugar de 500€; para o melhor grupo infantil do concelho um 1.º lugar de 500€, o 2.º lugar de 300€ e o 3.º lugar de 200€; melhor folião e melhor carro alegórico. Acresce ainda um prémio de participação, no valor de 400 €.

O desfile contará com a participação de seis trupes do concelho, grupos que idealizaram e construíram os seus fatos e carros alegóricos. Nota para a participação de uma trupe convidada, extraconcurso: Associação de Batucada da Madeira.

“Esta iniciativa repleta de originalidade e de trabalho dos populares, pois o Carnaval é feito pela comunidade, mostra que o nosso concelho tem vida e está empenhado em proporcionar boas experiências a todos aqueles que nos visitam”, manifestou a presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro, citada em nota de imprensa. O município espera, de resto, receber muitos visitantes nesta quadra carnavalesca.

“Estão todos convidados a visitar a Ponta do Sol e a fazer parte deste dia de muita animação”, convida a autarca.

Após o desfile haverá mais momentos de animação musical, no palco montado na Avenida 1.º de Maio, com o DJ Oxy.