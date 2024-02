Lançado concurso para exploração do Complexo de Ténis do Porto Santo

Em nota enviada à comunicação social, a Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S. A., através da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas dá conta de que abriu concurso público para celebração de contrato de ‘Concessão de Exploração do Complexo de Ténis do Porto Santo’.

O contrato é por cinco anos, podendo ser renovado por iguais períodos, até ao máximo de duas renovações, num total de 15 anos. O valor base do contrato é de 170 mil euros (+ IVA). No primeiro ano, a mensalidade será de 1.700 euros, passando para 2.550 euros no segundo; a partir do terceiro ano o valor será fixado nos 3.400 euros.

"Esta concessão inclui os espaços desportivos com campos de padel, ténis e áreas envolventes, espaço de bar, de recepção e loja e visa dinamizar os desportos no empreendimento, após a reabilitação de todos os campos ao nível da colocação de novos pavimentos e vedações, bem como construção e dois novos campos de padel e melhoria global do empreendimento. Os espaços a concessionar não podem ser modificados durante a exploração, ou seja, devem ser utilizadas as infraestruturas tal como se encontram", refere a mesma nota.

As propostas podem ser apresentadas até 10 de Março.